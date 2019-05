Sanremo, clinic formativo del tecnico della Nazionale Femminile di rugby a Pian di Poma

Sanremo. Giovedì 16 maggio alle 16.30 presso il Club House campo da rugby a Pian di Poma si terrà il Clinic Formativo, dedicato a tecnici e dirigenti sportivi, condotto da Andrea di Giandomenico (tecnico della Nazionale Femminile di Rugby ) ed Alesssandro Bottino (manager Fir).

Per l’occasione interverranno anche Alberto Biancheri (sindaco di Sanremo), Eugenio Nocita (assessore allo Sport), Giuseppe Di Meco (amministratore).

A seguire vi saranno gli allenamenti delle selezioni liguri femminili under 14 – under 16 – under 18.