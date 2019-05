Sanremo. Rendere la ‘Città dei Fiori’ accogliente per i più piccoli, mettendo a calendario, ogni anno, manifestazioni ed eventi pensati per divertire e stupire i bambini: è l’iniziativa ‘Sanremo, città a misura di bimbo’, portata avanti dal gruppo ‘100 x Cento Sanremo’, la lista civica che sostiene il candidato sindaco del centrodestra unito Sergio Tommasini nella corsa elettorale del 26 maggio.

Oggi in piazza Colombo, è stata organizzata una vera e propria festa per i più piccoli tra i cittadini: un evento che ha attirato molti bimbi che hanno potuto giocare e divertirsi insieme, sotto la guida degli adulti. Un momento di condivisione e crescita, per tutti.