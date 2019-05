Sanremo celebra la Festa della Repubblica: il programma

Sanremo. Il Comune celebra la Festa della Repubblica sabato 1° giugno con il seguente programma:

– ore 9.30: ritrovo in piazza Colombo (solettone)

– ore 10: inizio sfilata sul seguente percorso: via Matteotti, corso Mombello, via Roma, sosta al Monumento ai Caduti. Cerimonia dell’Alzabandiera, deposizione della corona di alloro, onore ai Caduti, discorso delle autorità.

Ripresa sfilata via Roma, via Manzoni, piazza Colombo.

La cittadinanza è cordialmente invitata. Si invita la popolazione ad esporre il tricolore.