Sanremo, «bollicine d’autore» domani al Casinò con l’evento Elior-Pommery

Sanremo. Serata evento Pommery al Casinò. Domani, partire dalle 20.30, gli ospiti del ristorante Biribissi saranno inebriati dalle «bollicine d’autore» di una delle produzioni vitivinicole tra le più blasonate d’Europa per il primo appuntamento della rassegna d’eccellenza enogastronomica di Elior.

Per l’occasione, il nuovo partner della ristorazione della casa da gioco ha ideato un menu dove ogni ingrediente sarà esaltato da una delle etichette più prestigiose della storica Maison di Reim.

«L’enogastronomia è un’arte capace di trasmettere emozioni e sensazioni che sintetizzano la professionalità e la tenacia di chi ha reato sapori e gusti inimitabili – sottolinea la consigliere Elvira Lombardi - “Bollicine d’autore” è un evento caratterizzante per l’esclusività dei prodotti presentati, pensato per la migliore clientela e per chi vuole e sa apprezzare il gusto dell’eccellenza nel menù appositamente creato da Elior per armonizzarsi con le pregiate bollicine».

In un trionfo di profumi e sapori, sapientemente raccontanti da un esperto Pommery, ai tavoli saranno serviti: Ostriche Fine de Claire con spiedo di mazzancolle e fragole con Pommery Brut Champagne Rosè Royal; Risotto allo champagne con battuto di scampi, favette con Pommery Brut Champagne Apanage; Croccanti e polvere di cappero con Pommery Brut Champagne Apanage; Filetto di rombo su crema di patate, trombette aromatizzate e ristretto di champagne con Pommery Brut Gran Cru Royal 2006; Bavarese alle ciliegie e trasparenze di champagne con Pommery Brut Gran Cru Royal 2006.

Si potrà gustare la cena al prezzo “welcome” di 80 euro, bollicine incluse. (Per prenotazione tel. 0184-595266)