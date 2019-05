Sanremo. I carabinieri al comando del capitano Mario Boccucci all’alba hanno eseguito un blitz al civico 28 di via Riccobono, nel centro storico matuziano, per contrastare il fenomeno criminale dell’abusivismo commerciale. I militari hanno sequestrato diversi sacchi contenente merce contraffatta pronta per essere smerciata al mercato settimanale di piazza Eroi Sanremesi.

Fermato un uomo che si trovava all’interno del magazzino nella Pigna. I carabinieri lo hanno portato nella caserma di Villa Giulia per interrogarlo.

Seguiranno informazioni.