Sanremo, Biancheri presenta il programma sulla sicurezza

Sanremo. Il sindaco uscente Alberto Biancheri presenta il programma sulla sicurezza:

“Numerose sono state nei primi cinque anni di mandato amministrativo le iniziative assunte in tema di ordine pubblico e sicurezza al fine di, da una parte, rendere serenamente vivibile Sanremo per i nostri cittadini e per i nostri turisti, e, dall’altra, favorire un armonico sviluppo economico e occupazionale.

Il successo di tali interventi è dovuto anche alla capacità di rinnovare fattivamente la collaborazione con le Istituzioni preposte al controllo del territorio, in primis con la Prefettura e con le Forze di Pubblica Sicurezza, cui sono stati garantiti adeguati strumenti d’intervento per la tutela dell’ordine pubblico.

Sotto questo profilo, affinché costituiscano la premessa fondante e la garanzia per l’esecuzione delle future azioni d’intervento, vanno ricordati l’avvenuta realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza cittadino con più di 300 telecamere ad alta definizione e varchi di lettura targhe collegati con tutte le centrali operative forze dell’ordine; l’ introduzione e l’applicazione del Daspo Urbano (misura di sicurezza comportante il divieto di accesso in città); il potenziamento dell’illuminazione in zone sensibili, in particolare mediante 400 nuovi punto luce Led nella Pigna; la lotta continua all’abusivismo commerciale con irrigidimento nel controllo degli acquirenti e contestuale campagna informativa e repressiva; la lotta ai c.d. affitti irregolari e non registrati ad uso turistico: decine di segnalazioni e centinaia di regolarizzazioni; lo stanziamento di importanti risorse per incrementare l’organico della Polizia Municipale, che ha portato alla assunzione di 5 nuovi agenti stagionali oltre ad 8 nuovi agenti a tempo indeterminato; la partecipazione a bando statale per l’ulteriore ampliamento della rete di videosorveglianza per installare le telecamere nelle frazioni ed in periferia; l’attività di sollecito presso il Ministero per rafforzare l’organico della Forze di Polizia, che ha portato all’arrivo di 9 nuovi agenti presso il Commissariato di Polizia di Stato.

Per continuare con immutato rigore l’azione di prevenzione e controllo sinora sviluppata, sono stati individuati per il prossimo quinquennio i seguenti interventi puntuali: lo spostamento della sede della Polizia Municipale nella strategica zona della piazza del Mercato, e precisamente nel Palazzo di Via Isonzo; la prosecuzione della collaborazione con le Istituzioni preposte al contrasto dell’abusivismo, attrezzando un reparto speciale della Polizia Municipale i cui componenti – dotati di particolare preparazione fisica – saranno impiegati con funzioni repressive ed investigative nelle zone più sensibili;l’implementazione degli strumenti tecnologici per la sorveglianza (telecamere ebanda larga), in modo da installare telecamere ad alta definizione anche nelle zone collinari;la promozione di azioni per evitare la perdita di presidi di Pubblica Sicurezza sulterritorio; l’ulteriore potenziamento dell’organico di Polizia Municipale; il mantenimento della presenza di Agenti della Polizia Municipale nelle frazioni di Poggio, Bussana e Coldirodi; lo sgravio della Polizia Municipale da attività non legate alla sicurezza con eventuale esternalizzazione dei servizi. Il nostro programma propone, inoltre, il costante potenziamento di punti luce Led nel Centro Storico e in altre zone sensibili, non esclusa la pista ciclabile ove verranno installate altre telecamere e punti di soccorso dotati di pulsanti con chiamata diretta alle Forze dell’Ordine; l’attuazione dei piani antiterrorismo con messa in sicurezza zone sensibili tramite new jersey. Va infine ricordato come la sicurezza della città si traduca anche in sicurezza sociale e passi per il rafforzamento del tessuto sociale stesso, con una particolare attenzione alle fasce più deboli”.