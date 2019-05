Sanremo. Grande partecipazioni ieri sera all’incontro di Alberto Biancheri con gli abitanti di Poggio, organizzato dai candidati della lista Alberto Biancheri Sindaco Simona Moraglia e Giuseppe Faraldi.

Durante l’incontro sono stati esposti i punti principali del programma di Alberto Biancheri, con particolare riferimento alle frazioni, per le quali sono previsti: il riordino dell’asfaltatura delle strade; l’ installazione di telecamere di video sorveglianza; il sostegno ed il contributo per le Feste Patronali; la promozione di una postazione mobile/autoveicolo appositamente adibito all’esecuzione di prelievi per effettuare periodicamente esami del sangue secondo un calendario prestabilito; favorire l’individuazione di una figura professionale retribuita di tipo infermieristico residente nella frazione che svolga un ruolo di controllo sanitario (verifica dell’assunzione della terapia, piccole medicazioni) e di supervisione al lavoro di buon vicinato; la manutenzione degli impianti sportivi.

In particolare, a Poggio, verrà posta attenzione ai seguenti interventi: il completamento del posteggio per 80 posti auto; la ristrutturazione e messa in sicurezza del Cimitero; il rifacimento dei campi da bocce; assicurare la presenza di Agente di Polizia Municipale.