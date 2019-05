Sanremo. «E’ stata una campagna elettorale fatta insieme alla gente, nelle frazioni. Ma quello che conta adesso è festeggiare». A dirlo è il candidato sindaco, nonché primo cittadino uscente, Alberto Biancheri.

Questa sera in piazza San Siro c’era la festa per la fine della campagna elettorale, in vista delle votazioni per le amministrative 2019, tra poco meno di 48 ore. A fare da contorno alla kermesse c’era un concerto, nel quale si sono esibiti, tra gli altri, quelli della “Combriccola del Blasco”.