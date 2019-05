Sanremo. Domenica mattina la squadra under 15 di coach Cuneo ha riportato una sconfitta di misura con i pari età di Fossano che è l’attuale capolista del girone.

«Il risultato dell’incontro è stato di 8 a 7 ma la partita è sempre stata aperta ed alla nostra portata. Nel pomeriggio c’è stato il secondo incontro e anche questo è stato perso dai nostri per 6 a 4 – coach Cuneo dichiara – Entrambe le partite erano alla nostra portata ma purtroppo la consapevolezza di potercela fare a recuperare quel piccolo svantaggio ha fatto commettere una serie di errori che ci sono costati ben più dei due punti dello scarto finale. Tra i giocatori schierati Angelo Arieta (utilizzato come II base, ricevitore e lanciatore, oltre che autore di 3 “valide” da una base e di una da tre) si è rivelato essere stato il migliore in campo ed a lui vanno i nostri complimenti. A livello di squadra – in ogni caso – il confrontarsi con avversarie di ottimo livello non fa che accrescere la competitività dei nostri ragazzi».