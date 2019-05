Sanremo. Bagno di folla per l’incontro di Alberto Biancheri ed i cittadini di Bussana organizzato dai candidati della lista civica Alberto Biancheri Sindaco Alessandro Sindoni e Sara Tonegutti.

Circa trecentocinquanta persone hanno partecipato all’evento, nel quale sono stati presentati i punti principali del programma elettorale 2019-2024 per Sanremo.

Sono stati esposti, in particolare, i progetti relativi alla frazione di Bussana, per la quale sono previsti: i lavori di ampliamento del cimitero, già finanziati ed appaltati, la presenza di un Agente di Polizia Municipale, il servizio distaccato dell’Anagrafe una volta a settimana, la creazione e lo sviluppo di un’area sportiva, la riqualificazione del litorale di Via al Mare. Per Bussana Vecchia, inoltre, è previsto di proseguire la avviata procedura di valorizzazione del Borgo, di intesa con l’Agenzia del Demanio e il Ministero dei Beni Culturali, al fine di regolarizzare la posizione giuridica degli occupanti. Si intende, inoltre, favorire le iniziative private per la costruzione di un parcheggio e relativa area di manovra.