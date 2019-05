Sanremo. Difendere i beni comuni, le scelte dell’amministrazione Biancheri su acqua e rifiuti e portare avanti un programma che punti sulla partecipazione dei cittadini, sull’ambiente e un turismo sostenibile.

Sono questi i cardini di Sanremo Attiva, i cui candidati si sono presentati questa sera, presso il proprio centro culturale 36 Caleidospazio di via XX settembre. Gli “arancioni” nel 2014 avevano presentato per la prima volta una lista civica. Da outsider, ottennero un considerevole risultato, riuscendo a eleggere un proprio rappresentante in consiglio comunale con oltre 1600 voti raccolti.

Questa tornata li vede, invece, alleati del sindaco Alberto Biancheri. Sul perché, sono voluti tornare i candidati Sonia Balestra e Robert Von Hackwitz (consigliere comunale uscente): «In questa tornata elettorale non potevamo rimanere neutrali. Da una parte – hanno spiegato – riconosciamo al primo cittadino uno straordinario impegno sui temi dell’ambiente. Dall’altra, dobbiamo constatare che è stato messo in piedi un progetto, quello del candidato Tommasini, che è quanto più di lontano possa esserci rispetto alle battaglie che come movimento portiamo avanti da tanti anni.

Speriamo che i sostenitori di Sanremo Attiva capiscano la nostra scelta e continuino ad appoggiare questo progetto di cittadinanza attiva che nella sostanza non è cambiato di una virgola».

Tra le proposte presentate al pubblico, spiccano due idee innovative: «Vogliamo una Sanremo Plastic Free: una città che non alimenti l’utilizzo della plastica ma favorisca i prodotti riciclabili; e una Sanremo attenta alle esigenze delle giovani madri: dei “parcheggi rosa” riservati alle donne in dolce attesa o con bambini piccoli».

La parola, infine, al sindaco: «Con Sanremo Attiva si respira un’aria di passione. Per me è stato un passaggio spontaneo, perché in questi anni, grazie anche all’opposizione costruttiva di Sanremo Attiva, siamo arrivati a fare una scelta importante: l’internalizzazione del servizio di igiene urbana». Lo ricorda Biancheri: «Abbiamo portato 10mila tonnellate in meno di rifiuti in discarica e fatto passare la differenziata dal 27 al 62%. Ho sensazioni positive, abbiamo bisogno di tutti per fare un grande risultato».

Lista civica Sanremo Attiva:

Artusi Lucia, avvocato

Balestra Sonia, commercialista

Caprini Rita, tecnico sanitario

Casellato Andrea, professore di ginnastica

Ceriolo Alessandra, grafica

Civenti Marisa, commercialista

D’Amato Raffaella, istruttrice di nuoto

Depaulis Cesare, musicista

Di Falco Liliana, pubblicitaria

Franco Claudio, operatore Shiatsu

Franza Gabriele, commerciante

Maltagliati Monica, dipendente Asl

Occhialini Laura, insegnante

Quartara Claudia, fisioterapista Asl

Romano Teresa, musicista

Serra Andrea, trasfocatore

Silvano Paola, progettista culturale – volontaria attiva

Suter Simone, farmacista

Vitagliano Rosalba, coach del benessere

Von Hackwitz Robert, informatico, consigliere uscente