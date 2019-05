Sanremo, appuntamento al Santuario della Madonna della Costa per un pellegrinaggio mariano

Sanremo. Il Santuario della Madonna della Costa di Sanremo richiama tutti per un pellegrinaggio mariano, il prossimo venerdì 31 maggio, a conclusione del mese dedicato alla Vergine Maria. Con l’occasione verranno inaugurati i lavori di messa in sicurezza e restauro della facciata e delle pareti perimetrali del Santuario, appena terminati. Motivi di urgenza avevano reso non rinviabili gli interventi sulla facciata, i cui lavori, iniziati nel 2017, sono stati finanziati in parte con i fondi dell’8×1000 e in parte saranno sostenuti con le libere offerte dei fedeli. Info

L’appuntamento è fissato alle 21 nella chiesa di Santo Stefano in piazza Cassini, da dove si snoderà la processione aux flambeaux fino al Santuario della Madonna della Costa. Il pellegrinaggio sarà guidato dal Vescovo, Mons. Antonio Suetta, che con un

gesto simbolico spalancherà le porte del Santuario e presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica.

“In occasione di questi lavori – afferma don Giuseppe Puglisi, Rettore del Santuario – ho potuto sperimentare un grande amore per la Madonna e un notevole affetto per questo luogo di preghiera che si sono manifestati attraverso la generosità di tanti fedeli di varie parti della nostra Diocesi, consentendoci di restituire al patrimonio della città una splendida perla, ripristinata nella sua forma e nel suo colore originario. La storia di costruzione del Santuario attesta che davvero quello della Madonna della Costa è un luogo voluto dai fedeli, che in esso hanno riconosciuto l’azione della Provvidenza”.

L’edificio, iniziato nei primi anni del 1400, assunse l’attuale forma nel corso del XVII secolo, realizzato grazie alle offerte della popolazione per iniziativa di un marinaio scampato miracolosamente ai pirati. La tradizione racconta anche del ritrovamento prodigioso di uno scrigno che permise di reperire ulteriori fondi per il completamento dell’opera. Il pellegrinaggio di venerdì prossimo si colloca anche nel contesto dell’iniziativa denominata “La Notte dei Santuari”, promossa dal Collegamento Nazionale dei Santuari Italiani per affermare il valore simbolico di questi centri di spiritualità, come commenta il Vescovo Suetta: “I Santuari sono segno della fede semplice e umile di tanti fedeli – ci ricorda papa Francesco – che nei secoli in questi luoghi sacri hanno voluto testimoniare la vicinanza di Dio. Il Santuario della Costa, in particolare, ha una collocazione davvero significativa, incastonato com’è nel cuore della collina storica da cui sembra osservare tutta la città e i suoi abitanti, oltre ad essere un faro per i naviganti. Come diceva san Bernardo, anche oggi nelle fatiche e nelle tempeste della vita possiamo alzare il nostro sguardo, guardare la stella che splende, invocare Maria”.

Al pellegrinaggio prenderanno parte anche le confraternite della Diocesi, le aggregazioni religiose, il clero e le comunità parrocchiali della città di Sanremo.