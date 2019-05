Sanremo, annullato l’evento al Forte di Santa Tecla con la scrittrice Letizia Lodi

Sanremo. Continua negli spazi del Forte di Santa Tecla a Sanremo l’esposizione de Les Innocents, installazione dell’artista belga Julien Friedler. La mostra, curata da Spirit of Boz in collaborazione con Polo Museale della Liguria, Comune di Sanremo, CMC/Nidodiragno e Associazione Pigna Mon Amour, sarà visitabile fino al 29 maggio.

Durante il mese di maggio una serie di incontri organizzati dall’associazione Pigna Mon Amour e da Rotary Sanremo in collaborazione con Anpi Sanremo e Anpi Ventimiglia animano gli spazi di Santa Tecla, approfondendo I temi proposti dall’artista.

Si comunica che l’incontro con la scrittrice Letizia Lodi, inizialmente previsto per venerdì 24 maggio alle 18, è stato annullato.Confermato, invece, l’incontro di domenica 26 maggio alle 18 con Enzo Barnabà, che chiuderà il ciclo di conferenze. Autore di saggi storici e romanzi, lo scrittore presenterà il suo ultimo libro Il Passo della Morte, scritto con Viviana Trentin. Un affresco di storia lungo secoli transita per il Passo della Morte che collega Ventimiglia e Mentone, oltre la frontiera. Da lì molti migranti, soprattutto africani, cercano oggi di lasciare l’Italia per raggiungere la Francia.

Il percorso dedicato alla mostra si chiuderà idealmente domenica 9 giugno con un appuntamento unico: una camminata al Passo della Morte organizzata da Pigna Mon Amour, alla scoperta di un cammino dal forte valore storico e simbolico, che unisce passato e presente sul tema dell’emigrazione e del ricerca di un futuro migliore, e che vedrà la partecipazione dello stesso Enzo Barnabà. Il raduno è per le ore 10 in piazza Stazione a Ventimiglia. Si consiglia la prenotazione alla mail centrorisorsedellapigna@gmail.com.

Si ricorda infine che l’installazione Les Innocents sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, dal 5 al 29 maggio, con i seguenti orari: da martedì a domenica dalle 16 alle 20, sabato dalle 16 alle 22, lunedì chiuso.

Per informazioni: CMC/Nidodiragno – tel. 0184 544.633 – info@nidodiragno.it.