Sanremo. Migliaia di presenze alberghiere e grandi numeri per le due manifestazioni svoltesi la scorsa settimana al Teatro Ariston ed al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo: “sanremoJunior” - il concorso canoro internazionale per bambini dai 6 ai 15 anni – ed il GEF – il Festival Internazionale di Creatività nella Scuola – riservato a scuole pubbliche e private ed associazioni, nazionali ed internazionali.

La serata di mercoledì 1 maggio è stata caratterizzata dalla Finale Mondiale di “sanremoJunior”, alla quale hanno preso parte 22 giovanissimi cantanti provenienti da 5 continenti (Argentina, Armenia, Australia, Rep. Ceca, Francia, Kazakhstan, Macedonia, Malta, Moldova, Principato di Monaco, Rep. di Panama, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Rep. Sudafricana, Spagna, Tanzania, Ukraina, U.S.A e naturalmente Italia.) I concorrenti giunti a Sanremo – frutto di selezioni nazionali svoltesi in questi Paesi – si sono esibiti dal vivo accompagnati dalla “sanremoJunior Orchestra”, composta in gran parte da giovani musicisti (32 elementi) e condotti da un veterano dell’Ariston: il M° Enzo Campagnoli, che da anni dirige molti dei cantanti partecipanti al Festival della Canzone Italiana. Ad aprire la serata è stato nuovamente il “Coro sanremoJunior”, composto da alcuni Semifinalisti e Finalisti di “sanremoJunior Italia”, integrato da alunni di una scuola di musica cittadina e di un plesso scolastico sanremese.

Il “Grand Prix 2019” è andato all’ukraina Mariia Kolosova, 15 anni, mentre il “sanremoJunior Prix Commitee” è stato assegnato a Nicole Jeanne du Plessis, 13enne da Johannesbourg (Sud Africa).

“Il livello è stato altissimo – ha affermato Franco Fasano, Presidente di Giuria, che ha alle spalle 4 Festival come cantante e molti di più come autore di brani in gara – Non immaginavo che concorrenti di queste età potessero portare una qualità così elevata in questo Festival, attualmente, ritengo, uno dei migliori a livello mondiale”.

Giovedì, venerdì e sabato, si sono poi svolti i concorsi del GEF riservati alle scuole: Musica, Danza, Moda, Musical, Teatro, Cinema, Scrittura, Pittura e “Sociale” con le relative premiazioni durante le 3 serate, sempre all’Ariston, seguite da tutti gli alunni e dai loro accompagnatori, alla presenza delle qualificate Giurie nelle specifiche categorie.

Grande soddisfazione e grandi numeri anche quest’anno, come detto, snocciolati dal Cavalier Paolo Alberti, ideatore ed organizzatore della manifestazione: “200.000 persone coinvolte in 21 anni di GEF e 10 di “sanremoJunior” e 60.000 portate nella città dei fiori. Siamo la manifestazione con cadenza annuale con il maggior numero di presenze alberghiere dopo il Festival della Canzone Italiana. – e prosegue - Quest’anno abbiamo utilizzato hotels compresi tra Bordighera e San Bartolomeo al Mare, dopo aver esaurito la disponibilità fornitaci degli alberghi sanremesi: in totale abbiamo superato le 5.000 presenze alberghiere”.

Orgoglio anche per il nuovo record di nazioni rappresentate a “sanremoJunior”: “Devo dire che la continua crescita delle iscrizioni al concorso canoro – aggiunge Dennis Alberti, Vice Presidente - ci ripaga degli sforzi fatti. Dalle 16 dello scorso anno, siamo balzati alle 22 di questo, ed anche le selezioni nei vari paesi partecipanti, che abbiamo seguito io ed i miei collaboratori, sono state di grande qualità e con organizzazioni impeccabili. Poi voglio sottolineare che molti dei concorrenti che hanno vinto e/o partecipato gli scorsi anni a “sanremoJunior”, sono stati selezionati (con addirittura due vincitori assoluti in anni diversi) per lo “Junior Eurovision Song Contest” che è il massimo dei concorsi canori mondiali, trasmesso in diretta in decine di paesi e seguito da centinaia di migliaia di telespettatori”.

Presenti nelle varie categorie anche alcune scuole della provincia. Fra tutte, nella Danza l’hanno spuntata la Mater Misericordiae di Sanremo (Scuole Elementari) e la “New Crazy Dance” (Scuole di Danza) classificatesi prime nelle rispettive Sezioni; nella Musica, la Fondazione Erio Tripodi di Vallecorsia (Associazioni) che ha ricevuto il Premio del Comitato GEF; nel concorso “ScriviAMO” l’Istituto Comprensivo 2 “Cavour” – Scuola Infanzia “Via al Capo” di Ventimiglia, con una fiaba nella Categoria “Racconto” (concorso “ScriviAMO”). Come ospiti, inoltre, si sono esibite le ragazze della “Ginnastica Riviera dei Fiori” di Taggia, che hanno portato una coreografia ispirata al tema di quest’anno del GEF: “La plastica uccide il mare”.

Il prestigioso “Global Education Award” quest’anno è andato all’Associazione Mus-e Italia Onlus – Presieduta da Alessandro Garrone – ed è stato consegnato direttamente dal Cav. Alberti alla Vice Presidente Costanza Garrone ed alla Coordinatrice Nazionale Erica Costato Costantini.

Lo “Sport Award 2019” è andato al pallavolista sanremese Simone Parodi: “Schiacciatore” nel Top Volley Latina, già membro della Nazionale Italiana e Bronzo Olimpico a Londra, Bronzo nella World-League 2013 e 2014 ed Argento nel Campionato Europeo 2013.

La Finale di “sanremoJunior” e la prima serata del GEF sono state condotte dall’immancabile Maurilio Giordana affiancato da Chiara Magliocchetti, mentre in quelle del GEF di venerdì e sabato il presentatore è stato coadiuvato da Elisa Benedetta Marinoni, già al suo fianco lo scorso anno.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Sanremo ha dato il suo Patrocinio (GEF/sanremoJunior), insieme a UNICEF (GEF/sanremoJunior) ed Istituto Internazionale di Diritto Umanitario (GEF), con la collaborazione del Casinò Municipale (GEF /sanremoJunior).

Conclude Paolo Alberti: “Ora la nostra attenzione si sposta al prossimo appuntamento: la 4° edizione di “sanremoSenior”, il concorso canoro e musicale riservato agli ultra 36enni in programma al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale il prossimo mese di ottobre”.