Sanremo, Amaie Energia e Servizi organizza incontri per gestori di porti, stabilimenti balneari e campeggi

Sanremo. Amaie Energia e Servizi srl sta organizzando, presso la sua sede in via Quinto Mansuino 12 a Sanremo, incontri informativi destinati agli operatori del settore turistico ricettivo, ai ristoratori, alle agenzie immobiliari, agli amministratori di condominio e ai proprietari di alloggi locati ad uso turistico e dedicati al tema della gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai turisti. Gli incontri sono destinati agli operatori dei comuni di Costarainera, Riva ligure, San Lorenzo, Sanremo e Santo Stefano al mare.

“Per ottenere gli ottimi risultati di raccolta differenziata già raggiunti nei mesi invernali anche nel periodo estivo è fondamentale sensibilizzare ed informare i turisti, che ogni giorno arrivano nei nostri comuni, sulla corretta modalità di gestione dei rifiuti”. Il ruolo degli operatori del settore è fondamentale sia per quanto concerne la corretta gestione dei

rifiuti all’interno dei locali, strutture turistico ricettive e appartamenti in affitto, sia in merito alla trasmissione delle indicazioni ai turisti. Amaie ha ottenuto dal Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) un contributo per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione rivolta ai turisti sulle corrette modalità di raccolta e separazione dei rifiuti.

Per condividere le azioni e gli interventi che sono stati messi a punto in questi mesi e per poterli sostenere nella corretta informazione del turista, AMAIE organizza il primo incontro per i gestori di Porti, Campeggi e Stabilimenti balneari lunedì 27 maggio presso la propria sede in via Quinto Mansuino 12 Sanremo. Durante l’incontro verrà consegnato del materiale

informativo gratuito multilingue , studiato per le diverse realtà turistiche per la promozione e l’informazione sul servizio di raccolta differenziata.

Di seguito gli orari per le diverse categorie:

Porti: 14:00-15:00 e 15:30-16:30

Campeggi: 17:00-18:00

Stabilimenti balneari 19:30-20:30

Per maggiori informazioni: Monica Previati www.amaie-energia.it -3287378786