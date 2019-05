Sanremo, altra grana con le fogne nella frazione di Coldirodi

Sanremo. Nella centrale via Umberto, frazione di Coldirodi, tornano a dare problemi le fognature che proprio in questi giorni sono tornate al centro dell’attenzione per gli sversamenti in mare che si sono avuti a causa di un disservizio su alcune stazioni di sollevamento .

A pochi passi dalla scuola e dalle attività commerciali, infatti, da questa mattina si notano liquami fuoriuscire dalle grate stradali. L’odore non lascia adito a grandi dubbi. Sembrerebbe che per cause probabilmente dovute anche alle piogge di stanotte, le fogne stiano risalendo le condotte delle acque nere fino a raggiungere la superficie.

Il recente intervento a opera dai tecnici non avrebbe risolto granché. Nella piccola frazione matuziana, tra l’altro, nel dicembre scorso si era verificato un problema simile nei pressi del parcheggio dove gira la corriera. A denunciare pubblicamente la situazione era stato, come in questa occasione, un residente, Matteo Guardiani, candidato alle comunali nelle file di Fratelli d’Italia.