Sanremo. Il palcoscenico più famoso del mondo apre il sipario l’8 giugno al Teatro Ariston per il concerto degli “Abba Celebration”.

Da Sanremo parte il tour ufficiale dei c oncerti in tutta Italia con il “Progetto serena Onlus” nato nel 2013 grazie al suo fondatore Roberto Zampieri che si occupa di addestrare il “Cane Allerta” per i diabetici cronici.

A fine concerto il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri in veste di ospite d’Onore, consegnerà il “Cane Allerta” un cucciolo di Labrador ad una bambina di 9 anni con il diabete cronico, il suo “Salva Vita”. Grazie ad un addestratore del Progetto Serena Onlus, sarà seguito ed addestrato per due anni a fianco della bambina, per interagire con la malattia attraverso il suo olfatto. Ospiti il Fondatore del Progetto Serena Onlus Roberto Zampieri e la dott. Psicologa Liliana Indelicato che si occupa della – Prima Ricerca Ufficiale Sanitaria – a livello Internazionale sul Cane Allerta, sotto la direzione del Professor Bonora (Diabetologo) della Cattedra di Verona.

Il Concerto degli “Abba Celebration-The Inspiration” è un live show, è l’unico gruppo al mondo che ripercorre la carriera leggendaria degli storici “Abba” dal 74′ all’82’. I video che durante lo spettacolo vengono proiettati su uno schermo gigante, rappresentano i vari step degli “Abba”, momenti di grande emozione che hanno realizzato nella loro strepitosa carriera. 400 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Ma chi sono gli “Abba Celebration”?

Le loro vite hanno molto in comune con gli Abba, si sono incrociati destini che hanno creato una sinergia di grande spettacolarizzazione, è una band formata da 4 musicisti: Marco Salvatori, la svedese Julia Reinikainen, Cinzia Leopardi e Diego Di Curzio. Oltre agli “Abba Celebration” saranno presenti due musicisti di alto livello professionale-artistico-musicale: al basso Roberto Lazzari, alla batteria Piero Pierantozzi. Ballerini professionisti renderanno ancora più coinvolgente il Concerto. Presenti le Tv Nazionali.

La serata è presentata dalla conduttrice-televisiva, presentatrice Grandi Eventi Maria Grazia Regis.