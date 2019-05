Sanremo. Giovedì 13 giugno alle 15,30, alle 18,30 e alle 21,30 verrà presentato al teatro Ariston in anteprima nazionale il film Maryam of Tsyon – cap 1 – Escape to Ephesus, prodotto dalla Fiori di Sambuco Film.

In tale occasione alle 18 nell’intervallo tra il primo ed il secondo spettacolo verrà presentato sul palco alle autorità, ai giornalisti ed al pubblico presente, il cast del film che comprende anche molti attori della città matuziana ma sopratutto i protagonisti: la genovese Camilla Nardini (Maryam) Silvano Laureri (apostolo Giovanni) e Giovanni Paolo Corsaro (nel ruolo di Gesù Bambino).

In tale occasione la distribuzione del lungometraggio religioso ha fatto anche uscire il teaser trailer del film che verrà trasmesso su molti network televisivi nazionali nelle settimane antecedenti l’ uscita nazionale.

Il film è stato girato a Sanremo, a Ventimiglia, a Vallecrosia e ad Imperia oltre che a Nimes in Francia

e ad Efeso in Turchia. In particolare la troupe italiana diretta dal regista Fabio Corsaro (in arte QVQ) è stata

l’unica troupe italiana ad essere autorizzata dal governo turco del presidente Erdogan, a girare nei luoghi archeologici originali ove la storia è realmente accaduta circa 2000 anni fa, meta di oltre 2milioni di turisti ogni anno.

La caratteristica religiosa della storia, narrata nel film, non è stata di ostacolo per il Ministero della cultura e della cinematografia turco a concedere questa “straordinaria” licenza cinematografica. Il film dura 2 ore e 20 minuti e fa parte di una bilogia (forse trilogia) sulla vita della Madonna che sfocerà nel secondo capitolo dal titolo Theotokos previsto in uscita nei cinema ad aprile 2020.

Il soggetto è tratto dagli scritti della mistica tedesca Beata Anna Khatarina Emmerick, la quale ebbe delle visioni

sulla vita di Gesù e della Madonna che hanno ispirato, fra l’ altro, anche la pellicola di Mel Gibson The Passion.

Questa biografia mariana non è mai stata rappresentata al cinema, ne in film nazionali ne in quelli internazionali.