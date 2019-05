Sanremo, all’Ariston gli spettacoli del comico Maurizio Battista e dell’Europa Ballet

Sanremo. Giovedì 16 e venerdì 17 maggio doppio appuntamento con gli spettacoli della stagione primaverile del Teatro Ariston.

Giovedì 16 maggio alle 21.15 Maurizio Battista presenta il suo nuovo spettacolo “Scegli una carta”. Il titolo fa un po’ il verso alle scelte della vita dove si giocano tante carte, alcune giuste altre meno. Scegliere una carta vuol dire prendere delle decisioni e non è mai una scelta facile per nessuno. Sul palco da una scatola di Chemin de Fer, Maurizio Battista tirerà fuori di volta in volta una carta e in ognuna di esse ci sarà un argomento che darà il via ad un suo monologo.

In due ore di spettacolo l’artista romano intratterrà il pubblico con la sua comicità pungente ma leggera.

Prezzi di ingresso; platea €35,00 -€ 30,00 – € 25,00 + € 3,00 prevendita – galleria € 27,00 – € 20,00 – € 18,00 + €2,00 prevendita

Venerdì 17 maggio alle 21.15 l’Europa Ballet, presentato da Ariston Proballet come anteprima del Premio Internazionale Danza Giovani, regala al regala al suo pubblico un balletto delicato e nello stesso tempo pieno di energia che parla del Genio della musica mondiale W.A. Mozart. Lo spettacolo è coreografato del Maestro Renato Zanella , già direttore della compagnia di ballo del teatro dell’Opera di Vienna e ora Coreografo della compagnia Austriaca Europa Ballett diretta dal Maestro Michael Fichtenbaum.

Il balletto Wolfgang Amadé viene eseguito sulle musiche di Mozart e Salieri e realizzato con l’Ensemble dell’Europa Ballet. Il solista Florient Cador balla nel ruolo principale nel 2019.

Il balletto Wolfgang Amadé mostra in modo artistico – attraverso la danza, la musica, la scenografia, i costumi e le soluzioni sceniche contemporanee i punti più salienti di vita e di svolta nella vita e nell’opera del genio della musica di Salisburgo: Mozart. Prezzi di ingresso; platea €20,00 -€ 15,00 + € 1,50 prevendita – galleria € 15,00 – € 10,00 + € 1,50 prevendita.

Posti ancora disponibili per entrambi gli spettacoli, info e prenotazioni tel. 0184 506060 tutti i giorni dalle 16.30 alle 19, il giorno dello spettacolo anche dalle 10 alle 13.