Sanremo, Alberto Biancheri incontra i residenti e i membri del Consorzio stradale di San Giovanni

Sanremo. I membri del Consorzio stradale di San Giovanni e i residenti della zona ieri hanno incontrato Alberto Biancheri, che hanno accolto con entusiasmo.

Dopo dodici anni di attesa, infatti, grazie ai provvedimenti dell’amministrazione Biancheri, la strada da consortile è diventata vicinale, permettendo così di ottenere contributi fino al 50 per cento per il rifacimento del manto stradale e altre manutenzioni.

I consorziati hanno sentitamente ringraziato Alberto Biancheri e l’Amministrazione uscente per il lavoro svolto. L’incontro è anche stato l’occasione per fare il punto sui futuri sviluppi e interventi per la zona.