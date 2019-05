Sanremo al voto, la Croce Rossa trasporta al seggio cittadini con difficoltà a deambulare

Sanremo. Come di consueto, nella giornata della votazione di domenica 26 maggio e, in caso di ballottaggio, in quella di domenica 9 giugno, Croce Rossa Italiana – sede di Sanremo offre la propria preziosa collaborazione rendendosi disponibile ad effettuare il trasporto al seggio elettorale dei cittadini con difficoltà a deambulare con i seguenti orari: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Il trasporto verrà effettuato esclusivamente per i cittadini in possesso della relativa attestazione medica dell’Asl, secondo le modalità indicate sul sito dell’Asl 1 Imperiese nella sezione “Notizie – 11/04/2019 – Elezioni 26 maggio 2019: indicazioni agli elettori affetti da gravissima infermità fisica sul voto a domicilio, assistito e agevolato”.

In ogni caso, sarà discrezione del Comitato Locale valutare direttamente le richieste pervenute, al fine di intervenire anche in supporto di tutti coloro che, pur non essendo in possesso dei requisiti, abbiano difficoltà a raggiungere il seggio.

Al fine di evitare disguidi, è richiesta la prenotazione che dovrà essere effettuata, entro giovedì 23 maggio e, in caso di ballottaggio, giovedì 6 giugno, al numero di fax 0184/501702 o via e-mail all’indirizzo sanremo@cri.it.

Per ulteriori precisazioni contattare il numero 0184/50.50.50.