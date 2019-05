Sanremo. Plebiscito per Biancheri, sconfitto Tommasini. Malissimo i 5 Stelle di Paola Arrigoni, sull’orlo del 5%. Tra i candidati minori, bene l’avvocato Pezzini mentre il medico Tubere sotto le aspettative. È il risultato della calda tornata elettorale di Sanremo.

Nella città dove il centrodestra ha fatto bottino nelle europee, alle amministrative il dato si inverte. Molto dell’elettorato che ha premiato il centrodestra, ha poi votato Alberto Biancheri − il candidato sindaco uscente sostenuto da tre liste civiche e il centrosinistra −, e i 5 Stelle perdono più del previsto.

Biancheri conquista così il 50% + 1 del suo elettorato e viene eletto al primo turno con un forte vantaggio sul suo principale sfidante, Sergio Tommasini che, aspirante primo cittadino del Gruppo dei 100 e del centrodestra unito, non riesce a capitalizzare l’ampia maggioranza della sua area politica di riferimento.

Con il primato della storica Sanremo al centro, le liste sostenitrici di Biancheri trionfano in tutte e 56 le sezioni, contro ogni orizzonte di attesa quelle di Tommasini, invece, non sono mai risultate in testa e la percentuale di voti complessivi ricevuti si ferma intorno al 34,75%.

Pronto per il suo secondo mandato, a fine giornata il primo cittadino è pronto a varcare la porta del suo point. In via Roma lo accolgono la gioia e gli applausi di tutti coloro che lo hanno sostenuto in questi intensi mesi di campagna elettorale, tutti stanchi ma con un grande sorriso sulle labbra: l’impresa è compiuta.