Sanremo, al via il progetto “Coltivando il benessere”

Sanremo. Mercoledì 15 maggio, dalle 10 alle 16.30, in occasione del Fascination of plants day 2019, l’ IRF- Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, in collaborazione con le Università di Genova e Torino e l’azienda Gealpharma, presenteranno il progetto INTERRREG-ALCOTRA “FINNOVER 1198: Strategie innovative per lo sviluppo di filiere verdi transfrontaliere”. Locandina Fascination of plants day 2019- IRF

Tale progetto ha lo scopo di rafforzare o creare nuove filiere verdi indirizzate all’impiego di sostanze di origine naturale in campo nutraceutico, terapico e fitofarmaceutico. Saranno illustrate le attività condotte attraverso presentazioni multimediali e video e saranno allestiti stand e laboratori tematici relativi alle diverse filiere verdi esaminate (lavanda, funghi eduli, gemme e microrganismi marini).