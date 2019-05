Sanremo. Dopo i concerti di Sanremo e Bordighera della scorsa settimana, si ritorna al Teatro del Casinò di Sanremo, giovedì 23 maggio alle 17.

L’appuntamento è con due grandi ed intense opere di Wolfgang Amadeus Mozart, condotte dal direttore artistico e stabile della Sinfonica – M° Giancarlo De Lorenzo – e con la partecipazione di due grandi musicisti che militano in orchestre della vicina Francia: David Lefèvre, primo violino super solista della Filarmonica di Montecarlo ed Altin Tafilaj, prima viola della Sinfonica di Cannes.

IL 1779 è l’anno nel quale, dopo il soggiorno a Parigi segnato dalla morte della madre nel luglio 1778 – che lo stesso Mozart non riuscì a far curare per mancanza di danaro – il compositore durante il rientro in Austria sosta in Germania (a Mannheim ed a Monaco) nel tentativo di trovare qualche incarico al di fuori della sua città natale.

A Monaco ri-incontra l’amica Aloysa Weber, nel frattempo divenuta una famosa cantante, ma essa non dimostra più interesse in Wolfgang. Verso la metà di gennaio del 1779, egli rientra quindi a Salisburgo e lo stesso mese accetta la nomina ad organista di corte. Durante l’anno, nonostante queste vicissitudini negative e l’incarico non eccelso, il grande musicista ritrova la sua attività compositiva e la sua produzione musicale manifesta una maggiore maturità, acquisita forse grazie alla profonda esperienza parigina.

Questo il programma:

– Sinfonia Concertante in Mi bemolle maggiore K.364 per violino, viole ed orchestra (1779) di Wolfgang Amadeus Mozart (1756/1791)

– Sinfonia n° 33 in Si bemolle maggiore K.319 (1779) di Wolfgang Amadeus Mozart (1756/1791)

Biglietti: normale intero, 15 €; ridotto 12 € (solo Soci COOP). Abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi studenti, 20 €; 15 ingressi iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Biglietti ed abbonamenti sono acquistabili direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”, oppure direttamente al Botteghino del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.

Gli abbonamenti sono anche prenotabili allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12).