Sanremo. Torna “Danzare per la vita” giunto alla diciassettesima edizione l’evento di danza più cool di Sanremo si svolge da sempre nel mitico Teatro del Casinò anche quest’anno.

La serata finale sarà il 18 maggio alle 20.30 in diretta live streaming come ogni anno il giorno dopo, il 19 maggio alle 16.30, sempre nello stesso teatro, andrà in scena il Sanremo Dance Award rassegna collaterale a “Danzare per la vita” dove si esibiranno scuole di danza proveniente un po’ da tutta Italia e scuole di danza della nostra realtà locale la novità di quest’anno è che anche la rassegna della domenica andrà in diretta live streaming.

Durante la serata del 18/5 il pubblico da casa potrà votare tramite il tele voto e assegnare il trofeo Sanremo Dance Award che verrà consegnato durante la rassegna della domenica pomeriggio, mentre la domenica mattina vi saranno 2 stage con maestri d’eccezione Maurizio Tamellini, danza classica, Bill Goodson, maestro modern e di amici.

La direttrice artistica Deyla Del Core ha dichiarato che saranno due giorni di grande danza con scuole provenienti da tutta Italia. Presenteranno la kermesse di danza evento per l’Unicef Agata Reale da Amici 6 ormai storica padrona di casa e Tony Del Core. Per info 340 7346457.