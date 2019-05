Sanremo. Dopo il successo di “Alis”, applaudito da oltre centosettantacinque mila spettatori, “Le Cirque World’s Top Performers“, la compagnia formata dai migliori artisti del nouveau cirque e provenienti dal Cirque du Soleil, presenta uno show completamente nuovo e inedito, ambientato in un mondo parallelo in cui puoi vivere la vita che sogni, ma dove tutto ciò che accadrà è reale. Per il pubblico sarà un’esperienza davvero unica ed indimenticabile. Uno spettacolo di 90 minuti senza interruzioni e senza usare animali.

Le “Cirque World’s Top Performes” riparte dall’Italia con questo attesissimo family show e sarà la grande novità dell’anno che arriverà anche al Teatro Ariston di Sanremo il 13, 14, 15 dicembre.

Dalla realtà virtuale alle emozioni vere: Rifugiandosi in un mondo dove tutto quello che accade è virtuale, si perde il senso di ciò che è vero, reale e tangibile. Infatti, alla fine per quanto possa sembrare fantastico e perfetto, questo mondo implode e va in tilt, ed è questo che ha ispirato il titolo dello spettacolo.

Proprio come il capolavoro di Steven Spielberg “Ready Player One”, uscito un anno fa e tra i primi cinque film campioni d’incasso firmati dal celebre regista, ha offerto lo spunto per ideare e realizzare questo nuovo show che vedrà protagonista un cast di livello internazionale, formato da artisti considerati l’eccellenza nelle arti circensi contemporanee.

Si esibiranno in numeri aerei e a terra che incanteranno per la loro spettacolarità. Verranno introdotti nuovi elementi come la narrativa, ma interpretata sempre attraverso il movimento, il linguaggio del corpo. Ci sarà la musica naturalmente e anche la danza con parti coreografate. Insomma, sarà uno spettacolo a 360 gradi elettrizzante e romantico al tempo stesso, perché quella circense è un’arte quasi omnicomprensiva.

Gianpiero Garelli, fondatore e guida del progetto, e coadiuvato da Onofrio Colucci, general artistic director, hanno voluto Anatoliy Zalevskyy nel ruolo di direttore artistico di Tilt. Acclamato in tutto il mondo è un artista di spicco e di caratura mondiale del nouveau cirque e del Cirque du Solei, vincitore di premi internazionali ambiti e artista onorario dell’Ucraina. La sua è una carriera di successo, frutto di un lavoro costante, di sacrifici e di continua ricerca per migliorare.

“Le Cirque World’s Top Performers” ha prodotto nove tour, registrando sold out, record di spettatori e vanta oggi una rete di oltre settantacinque artisti provenienti da quattordici paesi in tutto il mondo. E’ questo successo, alimentato dal continuo e crescente entusiasmo del pubblico, che ha spinto la compagnia a scrivere un nuovo capitolo della sua giovane storia, lanciandosi in un progetto ancora più ambizioso: raddoppiare la compagnia producendo un nuovo show.

“Tilt” segna un secondo punto di partenza, innovativo, che si pone l’obiettivo di emozionare, meravigliare e divertire spettatori di ogni età con i top performers mondiali. Lo strepitoso successo con lo show “Alis” ha attirato l’attenzione di Pavel Brun, che ha deciso di portare la propria esperienza e il proprio giudizio su questo ambizioso progetto europeo e, oggi in modo particolare, sulla creazione del nuovo spettacolo.

Pavel Brun è un personaggio mondialmente riconosciuto del nouveau cirque. La sua è una carriera costellata di ruoli di primissimo piano a livello artistico nelle produzioni del Cirque du Soleil quali Alegria, Mystere, ma anche A New Day per Celine Dion a Las Vegas e dal 2017 La Perle, l’ultima creazione con Franco Dragone in scena a Dubai.

Lo spettacolo toccherà il teatro Ariston di Sanremo il 13 dicembre alle 21, il 14 dicembre alle 16.30 e alle 21 e il 15 dicembre alle 16.30. Prevendite e informazioni: tilticket.it. Prezzo del biglietto con agevolazioni per bambini e famiglie, secondo il settore scelto.