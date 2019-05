Sanremo, al Floriseum la premiazione del concorso fotografico “Scopri i boschi di Monte Bignone”

Sanremo. Nella bella cornice del Floriseum di Villa Ormond sabato 4 maggio alle 17 si è svolta la premiazione del concorso fotografico “Scopri i boschi di Monte Bignone” rivolto ad alunni e studenti delle scuole elementari, medie e superiori ubicate nei territori di Sanremo, Ceriana, Baiardo e Perinaldo.

Il Comune di Sanremo, traendo spunto dall’adesione alla Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre 2018, aveva indetto il concorso in collaborazione con il Consorzio Forestale di Monte Bignone, facendo riferimento all’areale dei quattro Comuni

consorziati. L’iniziativa verrà ripetuta per il 2020 e si pone l’obiettivo di stimolare, nei giovani l’applicazione artistica verso la rappresentazione, e quindi la conoscenza, dei valori naturali, in specie quelli appunto dell’ambito Monte Bignone e pendici circostanti, che è il territorio di azione del Consorzio. Come da regolamento una commissione di tre esperti fotografi ha esaminato i fotogrammi prodotti e ha scelto il più meritevole per rispondenza al tema e qualità della composizione. E’ risultato essere “Uno sguardo nel bosco” di Arianna PAVAN, giovanissima alunna (10 anni) della scuola Mater Misericordiae di Sanremo.

Oltre ai complimenti del Presidente del Consorzio Forestale Dr.ssa Sonia Zanella e dell’Arch. Laura Di Aichelburg, responsabile del Servizio Centri Storici – Beni Ambientali del Comune di Sanremo, la vincitrice ha ricevuto in premio un buono di 250 euro.

Il pubblico presente ha molto apprezzato l’iniziativa e il pomeriggio è proseguito con la interessantissima conferenza del giornalista fotografo e naturalista Giuseppe Mazza, la cui attività è conosciuta in tutto il mondo.