Sanremo, al Circolo Golf degli Ulivi vanno in scena due gare

Sanremo. Nella fine settimana appena trascorsa al Circolo Golf degli Ulivi si sono giocate due gare. Sabato 11 maggio si è svolto il Trofeo Robe di Kappa, una 18 buche stableford tre categorie, e domenica 12 maggio si è tenuto il Trofeo Rigoni di Asiago, una 18 buche quattro palle stableford due categorie.

Trofeo Robe di Kappa

Domenica 11 maggio 2019 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Leonardo Mattai Del Moro 29

1° Netto Enzo Milan 35

2° Netto Paola Poggio 34

3° Netto Cesare Fregni 33

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Riccardo Fava 37

2° Netto Mario Citterio 37

3° Netto Paolo Ricolfi 37

3ª Categoria 21/36

1° Netto Roberto Sturaro 41

2° Netto Paolo Valsecchi 40

3° Netto Alessandro Fiorone 36

Premi Speciali

1° Lady Laura Bianco 37

1° Juniores Aisha Ndiaye 29

1° Senior Maria Tavarini 35

NEAREST TO THE PIN BUCA 2 Giuseppe Corbetta mt 5,87

NEAREST TO THE PIN BUCA 9 Roberto Grammatica mt. 0,61

NEAREST TO THE PIN BUCA 11 Antonio Bissolotti mt. 4,00

NEAREST TO THE PIN BUCA 14 Riccardo Berton mt 5,10

Trofeo Rigoni di Asiago

Domenica 12 maggio 2019

18 buche 4 palle stableford

1° Categoria (0/18)

1° Lordo Lorenzo De Carli – Carlotta Ricolfi 44

1° Netto Matteo Natoli – Ugo Chimenti 46

2° Netto Flavio Grassi – Lorenzo Noveri 44

2° Categoria (19/36)

1° Netto Lorenzo Ciquera – Alberto Rota 46

2° Netto Matto Cibien – Armando Scandolera 42

Nel prossimo week end si giocheranno due gare. Sabato 18 maggio si terrà la Matt Sport Trophy, una 18 buche

stableford tre categorie e domenica 19 maggio si svolgerà la Giocare a Golf con Gusto, gara benefica, una 18

buche stableford tre categorie.