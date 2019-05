Sanremo, a Portosole prende il via “Miss Over 40 e Over 50”

Sanremo. Sabato 4 maggio prende il via il consueto appuntamento con il concorso amatoriale a premi “Miss Over 40 e Over 50” curato dalla direzione artistica di Dany Animation staff.

L’appuntamento per le partecipanti sarà alle 18 presso il Rolling Stone Cafè in via del Castillo 17 all’interno di Portosole. Gli abiti che indosseranno saranno a discrezione delle partecipanti per le uscite: casual e abito da sera. Lo spettacolo inizierà alle 21.30.

Durante la serata vi saranno intrattenimenti musicali ma anche una sfilata di modelle non concorrenti con abiti “Paradise” e uno show di Luca Style. Una giuria di qualità decreterà il podio per ogni categoria: Over 40 e Over 50.

Le iscrizioni sono aperte. Per maggiori informazioni contattare Dany 3334920065, Verdiana 346 670 1112, Rolling Stone 0184509370.