Sanremo. Appuntamento ieri sera a Poggio con il candidato di Forza Italia Simone Baggioli, per il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

Nel partecipatissimo incontro, Tommasini ha avuto occasione per illustrare ai numerosi presenti le proposte per un rilancio di Sanremo, partendo in primis dalle frazioni. Infatti una delle diverse proposte di Tommasini è l’istituzione di un assessore o consigliere delegato proprio alle frazioni, un modo per avvicinare, finalmente, il territorio al palazzo.