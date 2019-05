Sanremese Summer Camp 2019, aperte le iscrizioni

Sanremo. Sono aperte le iscrizioni al Sanremese Summer Camp 2019.

Tutti coloro che vorranno iscrivere il proprio figlio ai campi estivi organizzati dalla società biancazzurra potranno farlo recandosi dal martedì al venerdì, dalle 16 alle 19, presso la segreteria di Pian di Poma.

Inoltre, chi aderirà entro il 31 maggio potrà usufruire di un forte sconto, così come ulteriori riduzioni sono previste per chi sceglierà di partecipare a più settimane. Il Sanremese Summer Camp si articolerà su 4 periodi (24-28 giugno; 1-5 luglio; 8-12 luglio; 15-19 luglio) e permetterà ai genitori di lasciare i propri bambini in un ambiente sano e sportivo durante le prime settimane d’estate.

La quota d’iscrizione comprende un kit d’allenamento (due maglie, un pantaloncino, un calzettone, un cappello, uno zaino ed un pallone), il pranzo e la merenda pomeridiana, l’assicurazione e, chiaramente, tutte le attività sportive e ricreative che si svolgeranno durante i camp.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzatore Alessandro Eneide al numero 3392801290.