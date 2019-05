Sanremese, mister Lupo: «Il campionato è andato al di sopra delle aspettative»

Sanremo. «Il campionato è sicuramente andato al di sopra delle aspettative – dichiara il mister della Sanremese, Alessandro Lupo – Era partito bene e il secondo posto è un traguardo importante. E’ stato esaltate l’ultimo quarto dell’ultima partita. È stata un’ottima stagione, se dovessimo vincere i playoff sarebbe straordinaria».

«Non c’è stato niente al di sotto delle aspettative – afferma – Rispetto ai nostri valori e per le difficoltà del girone A del campionato di serie D, forse l’ultimo mese non è stato bellissimo, ma direi che, in generale, abbiamo superato ogni aspettativa». La Sanremese oggi, alle 16, scenderà in campo al Comunale contro l’Inveruno determinata a vincere i playoff.