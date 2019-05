Sanremese-Inveruno, mister Lupo: «Nel calcio non è sempre una questione di impegno, loro sono stati più bravi»

Sanremo. La Sanremese chiude la stagione con la sconfitta interna 1-0 contro l’Inveruno nella gara valida per la semifinale dei playoff.

“Non è una questione di impegno, nel calcio ci sono anche altri valori, penso che qualitativamente l’Inveruno sia una squadra forte e noi siamo in difficoltà dal punto di vista offensivo, perdere l’unico centravanti che abbiamo ci ha penalizzato tanto – ha dichiarato mister Lupo al termine della partita – non voglio sentire dire che è mancato l’impegno, altrimenti vincerebbe solo chi si impegna e nel calcio non è così. Mi sento responsabile del mancato raggiungimento dell’obiettivo, ma a bocce ferme dobbiamo fare delle valutazioni calcistiche. È vero che qualcuno potrebbe fare di più, siamo arrivati a fine stagione con il fiato corto, ma non posso dire di aver visto negligenza. Nessuno ha mai tolto la gamba, ma loro sono stati più bravi di noi”.