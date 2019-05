Sanremese – Inveruno, Max Taddei vince il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match”

Sanremo. Il capitano della Sanremese Max Taddei ha vinto il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” per la sua prestazione nella gara contro l’Inveruno, valida per la semifinale playoff. Il capitano biancoazzurro è stato votato migliore in campo dai giornalisti della tribuna stampa del Comunale.

“Oggi ci è mancato quello che è mancato negli ultimi due mesi, abbiamo fatto fatica a tirare in porta e ha vinto la squadra che ha giocato meglio – ha dichiarato Taddei al termine della partita – ripensando alla stagione, abbiamo fatto un grande girone di andata e poi ci sono mancati alcuni giocatori per infortunio e altri erano fuori forma. In attacco abbiamo fatto fatica anche per la mancanza di Lo Bosco per infortunio e altri giocatori non hanno più fatto la differenza come a inizio anno. Infine un pensiero ai tifosi, ci hanno dato una grossa mano e li ringraziamo”.