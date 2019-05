Sanremese – Inveruno, Fava: «Veniamo sempre penalizzati da decisioni che lasciano a desiderare»

Sanremo. La Sanremese chiude la stagione con la sconfitta interna 1-0 contro l’Inveruno nella gara valida per la semifinale dei playoff.

“Il morale in questo momento è basso, oggi si doveva vincere a tutti i costi – ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Fava – dovevamo prendere spunto dai ragazzi della gradinata che ci hanno sostenuti sempre, mostrare la stessa mentalità e voglia di vincere, purtroppo ci hanno penalizzato anche le decisioni arbitrali. Noi investiamo tanto e poi veniamo sempre penalizzati da decisioni che lasciano a desiderare. Ma non vogliamo scuse, oggi la prestazione non è stata all’altezza, arriviamo da un periodo non positivo e con questo finale di stagione abbiamo compromesso quanto di buono avevamo fatto all’inizio”.