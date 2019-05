Sanremese, Domenico Moro convocato dalla nazionale under 15

Sanremo. L’allenatore della Rappresentativa Nazionale Dilettanti under 15, Andrea Albanese, ha convocato il portiere classe 2005 della Sanremese, Domenico Moro per il raduno della Nazionale di categoria che si terrà a Roma dal 20 al 22 maggio.

L’estremo difensore biancazzurro svolgerà in maglia azzurra tre allenamenti e una amichevole, in programma martedì 21 maggio alle 16, quando la Rappresentativa affronterà i pari età della Lazio. A Domenico va il più grande in bocca al lupo da parte di tutto lo staff della Sanremese.