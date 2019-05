San Bartolomeo al Mare, venticinque volontari aderiscono alla pulizia delle spiagge libere

San Bartolomeo al Mare. Anche venticinque volontari di San Bartolomeo al Mare hanno partecipato oggi alla settima edizione della pulizia delle spiagge libere, la più grande in tutta Italia per estensione e numero di partecipanti, organizzata dall’associazione m’IMporta. Si sono ritrovati in piazza Torre Santa Maria e si sono dati da fare su tutto il tratto di spiaggia antistante la passeggiata.

Armati di guanti e sacchetti, nonostante la pioggia, debole ma fastidiosa, hanno raccolto 1272 mozziconi di sigaretta, 4 bottiglie di plastica, 609 frammenti di plastica, 7 tappi di plastica, 11 sacchetti di plastica, 6 pezzi di polistirolo, 80 pezzi di carta, 8 pezzi di vetro, 2 lattine, 1 ingombrante, 15 pezzi di metallo, 1 vestitit e scarpe, contribuendo al successo della manifestazione.

Come ogni anno diamo il nostro contributo alla pulizia delle spiagge – spiega l’assessore alla protexione civile, Giovanni Barreca – e ringraziamo tutti i volontari, i ragazzi delle scuole e i loro genitori, che non hanno fatto mancare il proprio sostegno a questa lodevole iniziativa».

San Bartolomeo al Mare ha anche organizzato una manifestazione per la pulizia dei sentieri, che era programmata proprio per oggi e che, a causa del maltempo, è stata rinviata a data da destinarsi.