San Bartolomeo al Mare. Valerio Urso (Il tuo paese) si riconferma sindaco con 859 voti.

Laura Arimondo (Insieme si può) ne colleziona 843 voti.

«Voglio ringraziare tutti gli elettori di San Bartolomeo -dice Urso – il voto va rispettato e il risultato di oggi testimonia di un grande equilibrio: sicuramente nei prossimi 5 anni terremo conto delle istanze e delle proposte anche di quella parte di paese che non ha votato per noi. Adesso è il momento di festeggiare, ma da domani ci tireremo su le maniche per fare tutto ciò che abbiamo proposto nel nostro programma elettorale. E’ un programma vasto, complesso, impegnativo, che onoreremo».