San Bartolomeo al Mare. Si è svolta ieri presso le scuole medie di San Bartolomeo al Mare, la giornata informativa dedicata agli sport all’aria aperta, ed in particolare all’escursionismo, alla MTB e allo snorkeling. Hanno partecipato l’Associazione Informare, ambiente marino con Susanna Manuele e Fabio Rossetto; la guida escursionistica provinciale Luca Patelli; Emanuele Ferrero dell’associazione FRRD Mountain Bike e lo Youtuber #IlBiker Andrea Dessimoni. La giornata informativa è legata a quella Outdoor di domenica 26 maggio, alla quale ci si augura siano numerosissimi i giovani partecipanti. Allo stesso tempo, sono state promosse le attività delle due giornate legate al tema dell’ambiente (pulizia delle spiagge e sentieri puliti) che si svolgeranno sabato e domenica.

La parola chiave è stata “Territorio”, utilizzata come elemento principale per l’attività promozionale di oggi e per illustrare la passione che anima chi fa questo lavoro. Ai ragazzi è stata spiegata la soddisfazione che si ricava dall’arrivare in cima a una montagna, a piedi o in bici, o nello scoprire un panorama straordinario. Nelle due ore di incontro, i ragazzi si sono dimostrati attenti e interessati, ponendo numerose domande.

I ragazzi sono stati anche raggiunti da un messaggio di saluto del Sindaco Valerio Urso, assente per motivi di salute e del presidente della FRRD Claudio Conte, che dalla Germania, dove è impegnato in questi giorni per una gara MTB come meccanico della Nazionale Italiana per la Bianchi, ha inviato un messaggio rivolto ai ragazzi come spunto di riflessione.