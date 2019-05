San Bartolomeo al Mare. La lista “Insieme si può” e il candidato sindaco Laura Arimondo – con l’incontro pubblico svoltosi ieri sera presso il Cento Sociale Incontro – hanno “aperto le danze” e fatto entrare nel vivo la campagna elettorale di San Bartolomeo al Mare, presentando il proprio programma elettorale.

I numerosi e attenti partecipanti hanno così potuto iniziare a conoscere la visione del paese che la lista “Insieme si può” si propone di realizzare nei prossimi cinque anni; parole come cura, decoro, amorevolezza, partecipazione attiva sono ritornate più volte nella presentazione demandata a Laura Arimondo che ha più volte sottolineato la necessità di ripartire dalle piccole cose, dai piccoli gesti – spesso gratuiti – per fermare quel senso di decadimento che si avverte girando per la cittadina.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da tutti i candidati (la maggior parte dei quali alla prima esperienza amministrativa) per la vivace partecipazione del pubblico che, nel successivo confronto, ha mostrato di aver compreso ed apprezzare il disegno proposto per il futuro del paese.