San Bartolomeo al Mare e Cervo ospitano la XV Coppa Primavera, quattro le squadre professioniste alla penultima tappa

San Bartolomeo al Mare. Juventus, Torino, Bologna e Genoa sono le quattro professioniste che prenderanno parte alla penultima tappa della XV Coppa Primavera che si svolgerà al campo comunale di San Bartolomeo al Mare e al Campo comunale di Cervo per la categoria pulcini anno 2010, domenica 2 giugno alle 9.

20 squadre parteciperanno a questo torneo provenienti dal Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. La coppa primavera continua ad essere il fior all’occhiello del calcio dilettantistico ligure. E’ un risultato straordinario, che per ottenerlo, la Pol. Dianese & Golfo Calcio ha lavorato con grande abnegazione.

« Siamo molto felici perché eventi di questo tipo e levatura contribuiscono alla promozione del turismo nel Golfo Dianese (Cervo,San Bartolomeo al Mare e Diano Marina). Oltre a rappresentare un importante tassello per la promozione turistica del Golfo Dianese, la 15esima Coppa Primavera è anche un importante palcoscenico sportivo, che consente a molti ragazzi di mettersi in evidenza per le selezioni delle rappresentative provinciali e regionali, nonché per eventuali contatti con settori giovanili di club nazionali e una gran parte delle società partecipanti ha legami di vario tipo ad alti livelli.

Grazie alla collaborazione dell’ex giocatore professionista nonché nostro collaboratore “Franco Paleari” e il responsabile tecnico della nostra società “Umberto Decesari”, abbiamo riportato il Bologna a presenziare alla coppa primavera.

Grazie al presidente della società fc Cevo Denis Muca abbiamo il piacere di avere ospiti anche la Juventus, il Torino, il Genoa e altre società professioniste, società che l’organizzatore ogni anno ospita puntualmente» – affermano gli organizzatori.

Le società che partecipano:

Juventus – Torino – Genoa – Bologna – Dianese & Golfo – Rosta Calcio – Albenga – Unione Sanremo – Junior Soccer – Virtus Sanremo – Carrosio – Infernotto – Valle Varaita – Apd Mezzaluna – Imperia – Morevilla – Volpiano – Ospedaletti – San Filippo Neri.