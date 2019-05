San Bartolomeo al Mare, Antonio Capelli a Maggio racconta la Musica

Terzo e ultimo appuntamento giovedì a San Bartolomeo al Mare (Biblioteca civica, alle 17) con il salotto musicale e letterario di Maggio racconta la Musica, la nuova proposta realizzata in collaborazione con Fabio Rinaudo e l’Associazione culturale Corelli: musicisti appassionati che raccontano – anche con il l’ausilio di supporti sonori e di immagini – gli strumenti e i repertori, le tecniche di esecuzione, le tradizioni e le differenze tra musica colta e musica tradizionale, per accompagnare il pubblico in un percorso formativo e – ci si augura – di avvicinamento.

L’incontro che chiude il ciclo di Maggio racconta la Musica è dedicato al violino. Antonio Capelli, violinista, accompagnato dal chitarrista Fabrizio Conti, ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta di questo strumento sensazionale e romantico, uno dei principali strumenti della musica colta, come solista e orchestrale.

È forse meno noto il suo utilizzo nelle musiche tradizionali, nonostante il fatto che lo si possa trovare come interprete di repertori ricchi e significativi. Fino a che punto possiamo dire che si tratti dello stesso strumento? Durante l’incontro verranno evidenziate le piccole differenze costruttive, dei repertori e delle tecniche esecutive e di come questi due mondi, colto e popolare, che per secoli hanno marciato di pari passo, si siano ad un certo punto allontanati. Tutto questo con racconti, letture, ascolti ed esempi dal vivo, tratti principalmente dalle tradizioni italiana, irlandese e nordamericana.

Programma ed eventi primaverili:

Dal 23 marzo al 1 giugno

Sui Sentieri del Golfo

Escursioni nell’entroterra del Golfo Dianese

Giovedì 2-9-16 maggio

“Maggio racconta la Musica”

Salotto musicale e letterario

Biblioteca Comunale “Alfea Possavino”

Domenica 19 maggio

Sentieri Puliti

Ritrovo in piazza Torre Santa Maria

Domenica 26 maggio

Giornata OUTDOOR

Giro in MTB con lo youtuber #ilBiker sui sentieri del Golfo

Escursione guidata con la guida Luca Patelli

Camminata e lezione di biologia sulla spiaggia, a cura di InfoRmare

Dal 7 al 9 giugno

Mercatino artigianale

Bancarelle sul mare

Lungomare delle Nazioni

