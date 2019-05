Salvini a Sanremo, scatta contestazione dei solidali

Sanremo. Scatta la protesta contro l’arrivo del ministro dell’Interno Matteo Salvini, in città, domenica mattina, per il comizio elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra unito Sergio Tommasini che si terrà in piazza Borea.

Leggi anche amministrative 2019 Salvini a Sanremo domenica 12 maggio per Tommasini sindaco: unica tappa in provincia

A organizzare la contro manifestazione convocata in via Escoffier dalle 9 alle 12, contestualmente all’arrivo del vicepremier leghista, sono l’Anpi di Sanremo e Imperia, la Cgil, Arci comitato regionale Liguria, Arci Comitato Territoriale Imperia, Arci antica compagnia portuale di Oneglia, Popoli in arte, Aifo Imperia e Associazione Mappamondo.

“Domenica manifestereno insieme alle associazioni del nostro territorio che si riconoscono nei valori della Costituzione, dell’anti fascismo, nell’anti razzismo, che lottano contro l’omofobia e contro la violenza, figlia di una paura immotivata, sempre più spesso inculcata, spiegano gli organizzatori.

Ci riuniremo tutti in un presidio per una contestazione festosa, a testimoniare che esiste una umanità diversa, che ha una voce limpida e potente per cantare l’Inno alla gioia e Bella Ciao”.