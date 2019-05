Salta l’operazione di salvataggio di Carige da parte di Blackrock. Come scrive l’agenzia Ansa: il fondo «ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse».

Lo comunicano i commissari della banca, aggiungendo che «proseguono le valutazioni riguardanti ulteriori soluzioni di mercato finalizzate ad assicurare stabilità e rilancio di Banca Carige. Restano, in ogni caso, ferme le previsioni del titolo II del DL 8 gennaio 2019 che consentono l’eventuale avvio dell’iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell’Economia».

«Il tema del salvataggio pubblico c’è, ma mi auguro che resti sullo sfondo e che Carige sappia trovare una soluzione tra i suoi azionisti del territorio, che restano per noi un punto di riferimento, e un partner industriale importante come necessità quella banca». Lo ha detto il governatore Giovanni Toti commentando la rinuncia di Blackrock all’operazione Carige. «Per noi l’obiettivo è che Carige venga salvata, come i posti di lavoro, e resti banca del territorio utile a finanziare il nostro tessuto di piccole e medie imprese».

«La notizia non mi è piaciuta come potete immaginare, è troppo fresca per poter fare commenti appropriati, posso dire che il ‘sentiment’ del sottoscritto è che noi vogliamo che Carige continui a essere la banca del territorio». Così il sindaco Marco Bucci commenta l’addio di Blackrock all’operazione su Carige. «Vogliamo che continui a essere banca robusta al servizio dei liguri: è l’obiettivo finale, come arrivarci possiamo discutere, Blackrock poteva essere una buona soluzione».

I commissari Carige hanno scritto una lettera ai dipendenti nella quale affermano di essere ancora al lavoro per una soluzione ‘privata’ per Carige dopo la decisione di Blackrock di non procedere a un’offerta sulla banca.

La Bce è in contatto con i Commissari di Banca Carige in relazione alla situazione che si è venuta a creare dopo il passo indietro di Blackrock, unico soggetto al momento in corsa per salvare la banca. «Siamo stati informati sugli sviluppi e siamo in contatto con gli amministratori straordinari», ha riferito un portavoce della Bce.