Sala del Casinò di Sanremo negata all’Ugl, il sindacato: «Grazie a coloro che hanno dimostrato solidarietà e comprensione»

Sanremo. La segreteria Ugl terziario dopo il clamoroso diniego (senza per altro specificare quale norma lo vietasse ) da parte del Cda della Casino spa, nel concedere spazio per il dibattito sul futuro del Casinò (il casino i prossimi 5 anni: come uscire dalla mediocrazia), ed alla luce di quanto avverrà (giustamente) in un ‘altra partecipata (Amaie: incontro organizzato dalla Cigl, rivolto ai lavoratori ed invito a tutti i candidati sindaco,) scrive:

«Ci piace sottolineare che non esiste nessun vincolo normativo a motivazione del rifiuto che ha portato il CDA a portare avanti questa palese ed indiscussa discriminazione nei confronti della nostra sigla. Ovviamente un grazie ai tanti che ci hanno dimostrato solidarietà e comprensione e che si sono uniti alla richiesta di spiegazioni da parte del Cda».