Rugby ligure, le partite del fine settimana

Imperia. Fine settimana del tutto particolare per il movimento del rugby regionale. La selezione senior di serie C, guidata tecnicamente da Rocco Tedone ed Andrea Costantino, impegnata nel Torneo di rugby inserito nel vasto programma delle Giornate Europee dello Sport, curato in questo caso dal Comune di Castiglione della Pescaia, ha primeggiato nella gara riservata alla palla ovale.

Tre corroboranti affermazioni su Toscana, Emilia Romagna e Lazio per il XV ligure che ha messo in campo, alternandoli nelle tre partite: Lorenzo Gambelli e Giacomo Giuliano (CUS Genova), Niccolo’ Mitri, Ermanno Barisone, Lorenzo Romano, Michael Matulli, Bladimir Leandro Armijos Vargas, Loris Chiapolino, Edoardo e Federico Cartoni (Pro Recco), William Paradiso, Salvatore Del Vecchio e Paolo Vergassola (RC Spezia), Michael Costa e Federico Baldini (Golfo dei Poeti Spezia), Andy Shehu, Andrea Costantino, Jacopo Fiabane, Bledar Ademi, Alberto Baccino, Antonio Maruca, Filippo Serra, Giacomo Devasini, Alessandro Rando e Michele Briano (Savona). L’Under 14 della Liguria, invece, ha preso parte al IX Torneo Challenger ANDREA CAMBI, organizzato dai Cavalieri Rugby Club di Prato e sviluppatosi in questa giornata sui campo Enrico Chersoni e al Fantaccini, entrambe di Iolo.

TORNEO SERIE C “GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT”

A Castiglione della Pescaia

LIGURIA – TOSCANA 3/0 (cp Armijos), LIGURIA – EMILIA ROMAGNA 17/0 (mete di Briano, Armijos e Barisoone, trasf. Armijos), LIGURIA – LAZIO 7/3 (meta e trasf Armijos)

UNDER 16 TERRITORIALE II FASE GIRONE B (V GIORNATA RITORNO)

Amatori Novara – Amatori Genova 17/28

Moncalieri – Rivoli 8/12

CUS Genova riposa.

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 40, CUS Genova 26, Rivoli 18, Novara 16, Moncalieri 3.

UNDER 16 TERRITORIALE II FASE GIRONE C (V GIORNATA RITORNO)

San Mauro – Collegno 19/32

Chieri – Union Riviera 31/7

FTGI RugbyLigues 2 riposa.

CLASSIFICA: Chieri punti 30, Collegno punti 29, San Mauro 19, FTGI RugbyLigues2 18, Union Riviera punti 2.