Rugby ligure, le partite del fine settimana

Imperia. Terminato da due settimane il Campionato di serie A, questa domenica si concluderà anche la serie B, con la già certa promozione dei Centurioni di Lumezzane e le retrocessioni in C/1 dell’Amatori Genova e del Novara.

Terminata anche la C/1 Nazionale, in C/2, che ha già premiato con la promozione la squadra cadetta della Pro Recco ed il Cuneo Pedona, si giocherà solo un recupero nel Girone B. Terminati i tornei dedicati agli under 18, l’under 16 Elite chiuderà la stagione agonistica in questo fine settimana, anche se le Province dell’Ovest, l’unico club ligure partecipante a questo torneo, dovrà ancora recuperare un test casalingo con il CUS Milano.

Domenica sarà grande festa e spettacolo a Sant’Olcese con il Minirugby organizzato dall’Amatori Genova. La quinta edizione del “Fave e Salame” si svilupperà per tutta la giornata sul sintetico del club blaugrana, e vedrà la partecipazione di Società provenienti da Liguria, Lombardìa, Piemonte e Toscana. Intanto la prossima settimana, nei giorni di martedi, mercoledi e giovedi, alla Fiera del Mare di Genova, Padiglione Blu “Jean Nouvel” si svilupperà una prima parte dell’annuale Torneo Ravano – Coppa Paolo Mantovani, che proseguira’ la settimana successiva con Finali per il giovedi 23 maggio.

SERIE B GIRONE 1 (XI GIORNATA RITORNO) Domenica ore 15,30

Tutto Cialde Lecco – Amatori Genova (C.S. del Bione arb. D. Vagnarelli di Milano)

Monferrato – Amatori Capoterra

Everest Piacenza – I Centurioni Lumezzane

Varese – Probiotical Amatori Novara

Bergamo – Amatori&Union Milano

Nordival Rovato – Sertori Sondrio

CLASSIFICA GENERALE: i Centurioni punti 96, Rovato 84, Monferrato 83, Piacenza 71, Bergamo 58, Lecco (*) 54, Capoterra 51, Varese (*) 42, Sondrio 35, Amatori&Union 31, Amatori Genova 22, Novara 17.

(*) = da recuperare.

SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE B (III GG.RITORNO/recupero) 15,30

R.C. Spezia – Collegno (Denis Pieroni/Loc.PieveSpezia arb. A, Shulgina)

CLASSIFICA: Tortona punti 19, Chieri punti 16, Tortona punti 14, Spezia (*) 14, Collegno (*) 9.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE ( IX GIORNATA RITORNO)

Province dell’Ovest – Tecnikabel VII Torino (sabato 17,30 Calcagno/Cogoleto arb. Calandri)

Rho – Bergamo

CUS Milano – Kawasaki Robot Calvisano

Amatori&Union Milano – A.S.R. Milano

Franciacorta – Jr Brescia

CLASSIFICA: Franciacorta punti 79, Jr Brescia 76, Amatori&Union 54, VII Torino 51, A.S.R. e Rho 47, Calvisano 29, CUS Milano (*) 20, Province dell’Ovest (*) 19, Bergamo 5.

(*) = da recuperare.

UNDER 16 TERRITORIALE II FASE GIRONE B (IV GIORNATA RITORNO)

Moncalieri – Amatori Novara (sabato 16,30 arb. Fasano)

Rivoli – CUS Genova (domenica 11,00 Piave arb. Massa)

Amatori Genova in sosta.

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 35, CUS Genova 25, Novara 11, Rivoli 10, Moncalieri 2.

UNDER 16 TERRITORIALE II FASE GIRONE C (IV GIORNATA RITORNO)

Collegno – Union Rugby Riviera (dom. 11,00 Allende/Collegno arb. Sardino

FTGI RugbyLigues2 – San Mauro (dom. 12,00 Calcagno/Cogoleto arb. Cassinelli)

Chieri in sosta.

CLASSIFICA: Chieri punti 25, Collegno punti 24, San Mauro 16, FTGI RugbyLigues2 15, Union Riviera punti – 3.

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA

“V EDIZIONE FAVE E SALAME” cat. Under 12/10/8

Domenica alle 9 Comunale Sant’Olcese org. Amatori Rugby Genova.

Iscritti: Amatori Genova, Pro Recco, Iride Cologno, VII Torinese, CUS Savona, Como, Amatori Cecina, Sanremo, Lions Tortona, Le Api S.O.L., Barbarians Rugby.