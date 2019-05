Rugby ligure, i risultati delle partite del fine settimana

Imperia. Sono in fase di conclusione tutti i campionati giovanili, mentre questa domenica si è giocata l’ultima giornata della serie B dove nel girone 1 i Centurioni di Lumezzane hanno ottenuto la promozione in serie A, e l’Amatori Genova e l’Amatori Novara sono retrocessi in C/1.

Intanto a Sant’Olcese l’Amatori Genova ha organizzato la quinta edizione del torneo di minirugby “Fave & Salame” che ha visto la partecipazione di circa 350 bambini della palla ovale. In campo Under 8 – 10- 12 i club liguri dell’Amatori Genova, della Pro Recco, Sanremo e del Savona, i toscani del Cecina, i piemontesi del Settimo Torinese, dei Lions Tortona con alcuni prestiti dal Novi Ligure, i lombardi dell’Iride Cologno e del Como.

SERIE B GIRONE 1 (XI GIORNATA RITORNO)

Tutto Cialde Lecco – Amatori Genova 50/7

Monferrato – Amatori Capoterra 66/25

Everest Piacenza – I Centurioni Lumezzane 45/14

Varese – Probiotical Amatori Novara (N/C)

Bergamo – Amatori&Union Milano 35/7

Nordival Rovato – Sertori Sondrio 61/7

CLASSIFICA GENERALE: I Centurioni punti 96, Rovato 89, Monferrato 88, Piacenza 76, Bergamo 63, Lecco (*) 59, Capoterra 52, Varese (*) 42, Sondrio 35, Amatori&Union 31, Amatori Genova 22, Novara 17.

(*) = da recuperare.

SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE B (III GG.RITORNO/recupero)

R.C. Spezia – Collegno 26/29

CLASSIFICA: Tortona punti 19, Chieri punti 16, Tortona punti 14, Spezia 16, Collegno 14.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE ( IX GIORNATA RITORNO)

Province dell’Ovest – Tecnikabel VII Torino 37/47

UNDER 16 TERRITORIALE II FASE GIRONE B (IV GIORNATA RITORNO)

Moncalieri – Amatori Novara 10/14

Rivoli – CUS Genova 19/14

Amatori Genova in sosta.

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 35, CUS Genova 26, Novara 16, Rivoli 14, Moncalieri 2.

UNDER 16 TERRITORIALE II FASE GIRONE C (IV GIORNATA RITORNO)

Collegno – Union Rugby Riviera 5/48

FTGI RugbyLigues2 – San Mauro 26/26

Chieri in sosta.

CLASSIFICA: Chieri punti 25, Collegno punti 24, San Mauro 19, FTGI RugbyLigues2 18, Union Riviera punti 2.