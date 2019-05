Rotatoria della Foce a Sanremo: al via la nuova viabilità

Sanremo. In riferimento ai lavori per la rotatoria della Foce, si comunica che domani (martedì 21 maggio) prenderà il via la nuova viabilità.

Nel pomeriggio di oggi e questa notte verranno asfaltate le zone che insistono sui due quadranti laterali – est ed ovest –, sarà disegnata la nuova segnaletica di colore giallo e verranno posizionati al centro dell’incrocio alcuni new jersey, con lo scopo di

funzionare da rotatoria provvisoria. Questi lavori verranno eseguiti salvo pioggia.

Si ricorda che gli interventi strutturali necessari a collocare la rotatoria definitiva verranno ultimati, indicativamente, entro la fine di luglio. Contestualmente verranno ultimati i lavori, come da programma, relativi ai nuovi attraversamenti pedonali rialzati, alla nuova illuminazione, alla nuova rete di videosorveglianza e al nuovo arredo urbano dei giardini laterali.

Si allega foto relativa al sopralluogo di questa mattina. Presenti l’ingegner Danilo Burastero, dirigente del Settore Lavori Pubblici, e il comandante del corpo di polizia municipale Claudio Frattarola.