“Romanticismo tedesco”, al Casinò il concerto dell’orchestra sinfonica di Sanremo

Sanremo. Dopo il concerto tenutosi al Museo Civico di Sanremo la scorsa settimana, il prossimo giovedì 9 maggio si ritorna al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo. L’appuntamento, come sempre alle ore 17.00, è un concerto dedicato alla Festa dell’Europa ed il titolo – “Romanticismo tedesco” – si riferisce al periodo di composizione dei brani dei tre autori nati in Germania: Mendelssohn Bartholdy, Schumann e Brahms.

Il 9 maggio di ogni anno si celebra la “Festa dell’Europa”. Questa data ricorda il giorno del 1950 in cui avvenne la presentazione del Piano di Cooperazione Economica, ideato da Monnet ed esposto nella “Dichiarazione Schuman” (al tempo Ministro degli Esteri del governo francese), che segna l’inizio del processo d’integrazione europea con l’obiettivo di una futura unione federale

Il violoncello sarà lo strumento principale del programma e come solista sarà presente il Maestro Alexander Hülshoff, mentre a condurre sarà la bacchetta di un grande Direttore d’Orchestra dell’Est europeo: Wladimir Lande.

In programma:

– Sogno di una notte di mezza estate – Musiche di scena Op. 61 (1842) per la Commedia di William Shakespeare di Felix Mendelssohn Bartholdy (1809/1847)

– Concerto in La minore Op. 129 per violoncello ed orchestra (1850) di Robert Schumann (1810/1856)

– Serenata n° 1 in Re maggiore Op. 11 (1857) di Johannes Brahms (1833/1897)

Il russo Lande è Direttore Musicale e Direttore dell’Orchestra Sinfonica Statale Siberiana, Direttore Musicale e dell’Orchestra da Camera “Washington soloists” (U.S.A.) e Direttore Musicale e conduttore della “Cosmic Symphony Orchestra” (Maryland U.S.A.)

Il tedesco Hülshoff è uno dei violoncellisti più noti a livello internazionale ed è regolarmente ospite come solista di importanti orchestre internazionali. La musica cameristica occupa un ruolo molto importante nella sua attività e si è esibito suonando in prestigiose sale da concerto in tutta Europa, in Medio ed Estremo Oriente così come in Nord e Sud America.

Biglietti: normale intero, 15 €; ridotto 12 € (solo Soci COOP).

Abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi studenti, 20 €; 15 ingressi iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Biglietti ed abbonamenti sono acquistabili direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”, oppure direttamente al Botteghino del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.

Gli abbonamenti sono anche prenotabili allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12).